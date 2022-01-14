14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оплатив домашний интернет, супруги из Молодечно лишились Br800. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В оперативно-дежурную часть Молодечненского РОВД обратился 51-летний местный житель. Он рассказал, что с его карты исчезли деньги. Пропажу мужчина обнаружил, когда супруга не смогла расплатиться за товар: оказалось, что недостаточно средств. Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, правоохранители выяснили, что днем ранее мужчина онлайн оплачивал услуги доступа в интернет. Для этого он попросил супругу на своем смартфоне зайти в его личный кабинет интернет-банкинга. По запросу в браузере женщина перешла по одной из предложенных ссылок, однако с первого раза войти в систему не удалось. Не подозревая подвоха, она все же ввела требуемые цифры (логин и пароль), тем самым обогатила мошенников", - рассказали в УВД.

Оказалось, женщина наткнулась на фишинговый сайт, визуально идентичный официальному ресурсу банка. Там они с супругом оплатили домашний интернет, получив подтверждение от банка и не обратив внимания на указанный в сообщении остаток на счету. На следующий день при оплате товара картой в проведении операции было отказано. Тогда владелец карты в своем смартфоне обнаружил сообщение о списании Br800.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств путем модификации компьютерной информации. Оперативники по противодействию киберпреступности проводят ряд мероприятий, направленных на установление причастных к этому факту лиц.

"Милиция обращает внимание: любая попытка завладения личными данными должна вызывать настороженность. Не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите на интернет-ресурсах свое имя, телефон, паспортные данные, реквизиты банковских карт, сеансовые ключи, коды доступа и другую информацию из SMS-сообщений. Перед тем как вводить какие-либо личные или платежные данные, внимательно проверьте адресную строку и название сайта, не перепутаны ли там буквы, даже если это официальная страница банка, крупной организации либо компании", - отметили в ведомстве.-0-