Оптового наркокурьера задержали в Гомельском районе: изъято 600 г психотропа

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оптового наркокурьера задержали в Гомельском районе. В организованном парнем схроне обнаружили почти 600 г психотропа, сообщили БЕЛТА в МВД.
Сотрудники наркоконтроля задержали оптового курьера интернет-магазина неподалеку от тайника, который тот организовал в лесу возле д. Залипье Гомельского района. 24-летний житель Мозырского района оказался участником организованной преступной группы. Ранее он уже был судим за незаконный оборот наркотиков.
При осмотре наркосхрона правоохранители обнаружили почти 600 г белого вещества. Заключение эксперта показало: это особо опасный психотроп альфа-PVP.
По месту жительства парня изъяты инструменты для взвешивания и фасовки наркотиков. Найдены и самодельные приспособления для употребления наркотических веществ.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.328 УК.-0-