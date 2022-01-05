Опубликованы кадры смертельного ДТП с участием поляка в Ивацевичском районе

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области Роман Зармаев рассказал подробности дорожно-транспортного происшествия в Ивацевичском районе, которое произошло вечером 30 декабря с участием гражданина Польши, сообщает БЕЛТА.

По словам официального представителя СК, 22-летний Пшемислав Збуцкий, управляя автопоездом "Вольво", двигался по трассе "Брест-Минск-Граница РФ". На 160-м км автодороги при перестроении автопоезда в левую крайнюю полосу движения произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Lada Granta под управлением 29-летней жительницы Жабинки.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры легкового автомобиля - Наталья Рабчук 1986 года рождения и Инна Рабчук 1990 года рождения от полученных травм скончались на месте. Пострадавшая Анна Тимошук 1992 года рождения доставлена в Ивацевичскую больницу. Еще один пассажир автомобиля Lada Granta - Кирилл Федорчук 1997 года рождения не пострадал.

По факту ДТП следственным отделом Ивацевичского РОСК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 317 УК Республики Беларусь.

К подозреваемому Пшемиславу Збуцкому была применена мера процессуального принуждения в виде временного ограничения права на выезд из Республики Беларусь, о чем ему доведено в письменной форме - под роспись. Следовавший совместно с иностранцем отец - Ярослав Януш Збуцкий - признан свидетелем по уголовному делу.

Позже стало известно, что Пшемислав Збуцкий, пытаясь скрыться от органа уголовного преследования, при содействии сотрудников польского консульства предпринял попытку выехать из Беларуси в Республику Польша, однако был задержан на территории международного автодорожного пункта пропуска "Брест" и передан правоохранителям.-0-

Погранкомитет озвучил подробности попытки подозреваемого в смертельном ДТП выехать в Польшу. Ему помогали сотрудники консульства

Фото МВД