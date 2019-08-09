Организатор канала незаконной миграции бросил в Могилеве семерых индийцев

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители раскрыли канал незаконной миграции. В Чаусах и Могилеве оперативники задержали семеро индийцев, они хотели незаконно попасть в Евросоюз, сообщили БЕЛТА в МВД.

Иностранцы пояснили, что находятся в Беларуси уже больше месяца в ожидании знакомого из России. Он обещал доставить их за границу, однако в итоге оставил в гостинице.

"За услуги 42-летний армянин взял с каждого нелегала по 1 тыс. евро, а по приезде в нашу страну потребовал от них еще по 2,5 тыс. евро. У пассажиров денег не оказалось, и он попросту бросил их в Могилеве, оборвав всякую связь", - рассказали в 11-м управлении (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД.

Пятеро постояльцев потеряли надежду и через свою диаспору в России организовали обратную поездку, еще двое остались в областном центре. В итоге всех задержали оперативники.

Индийцы находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении начат административный процесс по ст.23.55 КоАП (нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства).

Сейчас правоохранители разыскивают главного трафикера. В ближайшее время все материалы будут направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по ст. 371/1 УК (организация незаконной миграции).-0-