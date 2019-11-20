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20 ноября 2019, 15:08

Организатора интернет-магазина по продаже психотропов задержали в Солигорске

Фото УВД Миноблисполкома
Фото УВД Миноблисполкома
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20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Солигорского РОВД задержали 24-летнего местного жителя. Он подозревается в организации магазина по продаже особо опасных наркотических веществ. Такая информация размешена на сайте УВД Миноблисполкома.

По оперативной информации, фигурант организовал интернет-магазин для торговли психотропами. "Наркотики продавал через мессенджеры. Свой товар он также приобретал через интернет, закупка и продажа были исключительно анонимными", - рассказали в УВД.

Наркотики мужчина покупал в Минске, а в Солигорске фасовал на мелкие дозы для последующей реализации. Тайники для этого он сооружал в различных частях города.

По месту жительства задержанного обнаружено несколько видов психотропа, в том числе более 100 г альфа-PVP, 38 г гашиша, по 10 г марихуаны и амфетамина.-0-

Фото УВД Миноблисполкома

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