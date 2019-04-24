Организатора интернет-магазинов по продаже наркотиков осудили на 21 год колонии

24 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Московского района Бреста сегодня огласили приговор по уголовному делу о торговле наркотиками и психотропами в интернете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда. Уголовное дело расследовалось Управлением Следственного комитета по Брестской области и рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Следствием установлено, что 34-летний житель Минска, действуя в группе со своим знакомым, организовал интернет-магазин по продаже наркотических и психотропных веществ. После задержания сообщника в 2015 году мужчина покинул страну, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск. Находясь на территории России, он организовал еще три подобных интернет-магазина и руководил ими.

С использованием различных мессенджеров фигурант подбирал модераторов, курьеров и закладчиков. В течение 2017 года на территории Брестской области были задержаны шесть закладчиков и модератор, которые действовали в составе организованной группы под руководством обвиняемого. В настоящее время все они привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщил официальный представитель УСК Дмитрий Иванюк, всего установлено 54 эпизода противоправной деятельности минчанина в сфере незаконного оборота наркотиков и 19 эпизодов распространения порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетней.

Мужчина был задержан в России в декабре 2017 года, экстрадирован в Беларусь и заключен под стражу. Следователями были направлены более 30 международных поручений об оказании правовой помощи, допрошены более 150 свидетелей, назначены более 40 экспертиз, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела. На электронные кошельки и счета в банках РФ обвиняемого наложен арест, поскольку у следствия имеются основания полагать, что на них поступали денежные средства, добытые преступным путем.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, совершенном группой лиц, и распространении порнографических материалов. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год с конфискацией имущества с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-