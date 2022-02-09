Организация обналичила через расчетные счета ИП более Br760 тыс.

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация обналичила через расчетные счета индивидуальных предпринимателей более Br760 тыс., сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

"Проводилась проверка по поручению органов уголовного преследования по возбужденному уголовному делу в отношении организации "Т". Установлена подмена трудовых отношений гражданско-правовыми путем заключения договоров с индивидуальными предпринимателями, которые ранее являлись сотрудниками организации. Договоры на оказание маркетинговых услуг заключались после прекращения трудовых отношений, в течение небольшого периода с даты регистрации ИП", - рассказали в МНС.

Денежные средства за маркетинговые услуги перечислялись на расчетные счета индивидуальных предпринимателей и в тот же день (в редких случаях - на следующий) переводились в доход ИП и обналичивались.

Всего за 2019-2020 годы организация "Т" перечислила на расчетные счета индивидуальных предпринимателей денежных средств на сумму Br769,3 тыс.

По результатам внеплановой проверки инспекция составила акт, которым установлена неуплата налогов на сумму Br123,5 тыс., в том числе неуплата подоходного налога в размере Br113 тыс.-0-