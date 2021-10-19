Органы финрасследований с начала года возбудили 30 уголовных дел за выплаты зарплаты в конвертах

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы финансовых расследований Комитета государственного контроля с начала года выявили 30 преступлений по выплате зарплаты в конвертах. Об этом сегодня рассказал заместитель директора Департамента финансовых расследований КГК Андрей Прокопук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нелегально заработную плату выплачивают различными способами, начиная от неучтенной выручки и незаконных финансовых операций, заканчивая наличием работников, которые просто числятся на предприятии, но деньги за их труд получают другие. В заработной плате в конверте зачастую заинтересованы и наниматели, и работники. Вместе с этим, получая сиюминутную выгоду, сотрудники не осознают, что в будущем будут иметь более низкий размер пенсии, недостаточную расчетную платежеспособность при обращении в банк за получением кредита, отсутствие социальных гарантий, связанных с временной нетрудоспособностью, - рассказал Андрей Прокопук. - Мы ориентированы на выявление нелегальной выплаты зарплаты. В этом году органы финансовых расследований КГК выявили 30 преступлений по выплате зарплаты в конверте, по ним возбуждены уголовные дела. Установлены факты таких выплат более чем 800 работникам. Сумма ущерба от неуплаты в бюджет подоходного налога и обязательных страховых взносов в ФСЗН насчитывает свыше Br7,2 млн".

По словам Андрея Прокопука, выработаны четкие шаги для эффективного выявления нарушений по нелегальной выплате заработной платы. Определены критерии, по которым проводится отбор субъектов хозяйствования для их подробного изучения. Проверке подлежат также организации и предприятия, которые проходили по другим экономическим преступлениям. Ранее за выплату заработной платы в конверте наниматель мог быть привлечен только к административной ответственности, но многие плательщики взносов в ФСЗН даже после штрафов продолжали нарушать законодательство. Для защиты работников и государства ответственность ужесточили - теперь за умышленные действия по уклонению от уплаты обязательных страховых взносов и обязанностей по перечислению подоходного налога предусматривается уголовная ответственность.

Для противодействия фактам выплаты зарплаты в конверте повышается уровень взаимодействия между правоохранительными и контролирующими органами. Сейчас разрабатывается соглашение о порядке взаимодействия между органами Комитета госконтроля, налоговыми органами и органами внутренних дел, Министерством труда и социальной защиты населения. Основная их цель - определить эффективный механизм взаимодействия для пресечения нарушений по нелегальной выплате заработной платы.-0-