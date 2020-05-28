Оргтехнику на Br30 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

28 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники предотвратили незаконный ввоз на территорию Беларуси оргтехники на сумму Br30 тыс., сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Автопоезд Volvo следовал из Германии в Беларусь через пункт пропуска "Козловичи". В грузовом отсеке фуры находились б/у принтеры, многофункциональные устройства и электропогрузчики. Однако анализ сканограммы, полученной с применением стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, вызывал сомнения у инспекторов. При досмотре таможенники выявили 83 единицы бывшей в употреблении оргтехники и принадлежностей к ней (многофункциональные устройства, принтеры, картриджи и другое), сведения о которых не были указаны в товаросопроводительных документах. Таким образом перевозчик намеревался занизить размер подлежащих уплате таможенных платежей на Br9 тыс.

Брестская таможня начала административный процесс в соответствии с ч.1 ст.14.5 КоАП (недекларирование товаров). Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 30% от стоимости незаявленного товара.-0-