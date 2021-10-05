Оршанец избил подростка из-за прически: возбуждено уголовное дело

5 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Орше молодой мужчина избил подростка из-за непонравившейся прически. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Заявление в милицию о том, что подростка избил неизвестный преступник, написала его мать. Женщина сообщила, что ее 15-летний сын пришел домой после прогулки с ссадинами и ушибами и рассказал, что на него напал неизвестный молодой человек из-за того, что ему не понравилась прическа парня. По словам подростка, из-за нее злоумышленник стал приставать и оскорблять его. Спустя некоторое время хулиган стал жестоко избивать несовершеннолетнего.

Установление личности злоумышленника и его поиски заняли у оперативников менее суток. В результате они выяснили, что им оказался 18-летний местный житель, уже ставший недавно фигурантом уголовного дела (обстрел автобуса из пневматического оружия). Теперь оршанцу предстоит ответить и за избиение подростка. В отношении подозреваемого возбуждено очередное уголовное дело.-0-