Оршанец обстрелял из пневматического пистолета рейсовый автобус

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23 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Орше местный житель из пневматического пистолета повредил рейсовый автобус, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.В милицию обратились представители автобусного парка Орши. Они сообщили, что одна из машин после возвращения с маршрута имела повреждение от пули. Милиционеры установили, что окно автобуса пострадало от выстрела из пневматического оружия.Оперативники занялись поисками стрелка. В результате в поле зрения попал 18-летний местный житель. На записи с камер видеонаблюдения видно, как подозреваемый доставал оружие и прицеливался в сторону проезжающего мимо автобуса.Также милиционеры выяснили, что пневматический пистолет принадлежал приятелю оршанца. К молодому человеку применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.-0-