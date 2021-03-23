Оршанец после перепалки со знакомой повредил авто и сжег еще одну машину

23 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Оршанец после неудачной попытки попасть в гости к знакомой сжег один автомобиль и повредил вторую машину, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Свой сожженный Mercedes обнаружил житель Орши. Также был неприятно удивлен еще один владелец авто - женщина нашла свой Volkswagen с разбитым стеклом и поврежденным салоном. Сыщики выяснили, что оба транспортных средства пострадали от рук одного злоумышленника. Вскоре его личность и обстоятельства произошедшего были установлены.

"Поджигателем оказался 23-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Мужчина весь вечер распивал спиртное, а после отправился в гости к своей знакомой. Та отказалась впустить визитера к себе в квартиру, и он после небольшой перепалки отправился гулять по городу. Возле одного из домов ему и попался на глаза сначала Volkswagen. Разбив окна, оршанец забрался внутрь и попытался завести иномарку. Сделать это у него не получилось. Тогда мужчина пошел дальше и увидел еще одну машину. Вновь разбив стекла, он оказался в салоне и попытался угнать авто. Эта попытка также оказалась неудачной. Тогда подозреваемый поджег ее", - отметили в УВД.

Вспомнив о первом автомобиле, оршанец вернулся к нему и также пытался сжечь иномарку. Не добившись нужного, он вырвал бардачок и ушел домой. Там же подозреваемый и был задержан сыщиками. Его действиям дается правовая оценка.-0-

Фото УВД Витебского облисполкома