Оршанец приговорен к 4,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП

14 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Оршанцу за ДТП, в котором погибли два человека и двое получили тяжкие и менее тяжкие повреждения, суд назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии-поселения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила прокурор отдела прокуратуры Витебской области Виктория Хроль.

В феврале прошлого года житель Орши 2000 года рождения вместе со своей девушкой ехал на машине по районной трассе. На одной из развилок произошло ДТП: его автомобиль столкнулся со встречной легковушкой. В результате на месте скончалась молодая женщина, сидевшая во второй машине на пассажирском сидении рядом с водителем. Водитель второго автомобиля и его жена получили менее тяжкие и тяжкие повреждения. На суде потерпевшие настаивали на вынесении максимального приговора для виновного.

Второй погибшей стала спутница виновника ДТП. Она получила тяжкие травмы и скончалась в больнице спустя неделю.

Оршанец своей вины не признал и не высказал раскаяния за содеянное. Он утверждал, что не мог выехать на встречную полосу, так как хорошо знал дорогу и не превышал скорость. По показанию свидетеля, ехавшего в тот день на своем авто впереди, виновником ДТП стал молодой человек.

Суд Оршанского района и города Орши с учетом результатов автотехнической экспертизы и свидетельских показаний признал мужчину виновным в ДТП. Во внимание приняли непреднамеренность действий обвиняемого. Ему вынесли приговор - 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения и запрет на вождение в течение 5 лет.-0-