ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 14 января 2021
Минск Сплошная облачность -10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:37 Оршанец приговорен к 4,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП Происшествия
17:34 Красный Крест разворачивает в Гомеле шесть пунктов обогрева Регионы
17:24 Минтруда разъяснило механизм действия пенсионного соглашения между странами ЕАЭС Общество
17:24 Число контейнеров для раздельного сбора отходов в Минске с 2018 года выросло почти в два раза Регионы
17:23 По факту гибели ребенка в Пуховичском районе возбуждено уголовное дело Происшествия
17:16 ВНС позволит рассмотреть проблемные вопросы с разных точек зрения - делегат Регионы
17:13 РЕПОРТАЖ: Красный Крест в морозы пришел на помощь бездомным в Минске Регионы
17:10 "БЕЛДЖИ" планирует продать в России в 2021 году 15-20 тыс. авто Экономика
17:04 За сутки в Минске очищают порядка 200 кровель от наледи и снега Регионы
16:58 ФОТОФАКТ: В 11-й городской клинической больнице выполняют "хирургию одного дня" Регионы
16:53 В Польше произошел взрыв на фабрике взрывчатых веществ, погиб работник В мире
16:45 В Беларуси подготовили книгу о 1183 родниках Общество
16:40 Продажи новых авто в Беларуси в 2020 году снизились на 18% Экономика
16:33 ОДКБ намерена укреплять сотрудничество с СНГ и ШОС Политика
16:31 Роль женщины становится все весомее в общественной и политической жизни - Кличковская Регионы
16:24 Волонтеры помогают в расчистке снега в Гродненской области Регионы
16:18 БУТБ и НАИП планируют совместно привлекать иностранный бизнес в Беларусь Экономика
16:16 Компьютерные томографы прибудут в больницы Лиды, Несвижа и Новогрудка Регионы
16:09 Армия выполнит любую задачу для сохранения территориальной целостности страны - Голуб Общество
16:09 В Могилеве на переходе грузовик сбил женщину и въехал в остановку Происшествия
16:05 Выезжать в ковидные очаги страшно не было - студентка БГМУ Общество
16:02 В Беларуси аккредитовано первое национальное рейтинговое агентство Экономика
15:56 В Брестской области в морозы планируют залить катки и проложить лыжные трассы Регионы
15:48 В Бресте снимают временные ограничения работы общепита и развлекательных заведений Регионы
15:47 Правоохранители выявили более 3,5 тыс. наркопреступлений в 2020 году Происшествия
15:43 Беспорядки в США стали тревогой для западных демократий - Ле Мэр В мире
15:40 Более 50 белорусских городов готовы взять на себя обязательства по снижению выбросов парниковых газов Общество
15:37 Госатомнадзор и ENSREG обсуждают визит европейских экспертов на БелАЭС в феврале Экономика
15:34 Более 10 млн американцев привились от COVID-19 В мире
15:27 Освобождение работников на три дня без больничного уменьшит нагрузку на поликлиники - Шило Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
14 января 2021, 17:37

Оршанец приговорен к 4,5 года колонии-поселения за смертельное ДТП

Фото из архива
Фото из архива

14 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Оршанцу за ДТП, в котором погибли два человека и двое получили тяжкие и менее тяжкие повреждения, суд назначил наказание в виде 4,5 года лишения свободы в колонии-поселения. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила прокурор отдела прокуратуры Витебской области Виктория Хроль.

В феврале прошлого года житель Орши 2000 года рождения вместе со своей девушкой ехал на машине по районной трассе. На одной из развилок произошло ДТП: его автомобиль столкнулся со встречной легковушкой. В результате на месте скончалась молодая женщина, сидевшая во второй машине на пассажирском сидении рядом с водителем. Водитель второго автомобиля и его жена получили менее тяжкие и тяжкие повреждения. На суде потерпевшие настаивали на вынесении максимального приговора для виновного.

Второй погибшей стала спутница виновника ДТП. Она получила тяжкие травмы и скончалась в больнице спустя неделю.

Оршанец своей вины не признал и не высказал раскаяния за содеянное. Он утверждал, что не мог выехать на встречную полосу, так как хорошо знал дорогу и не превышал скорость. По показанию свидетеля, ехавшего в тот день на своем авто впереди, виновником ДТП стал молодой человек.

Суд Оршанского района и города Орши с учетом результатов автотехнической экспертизы и свидетельских показаний признал мужчину виновным в ДТП. Во внимание приняли непреднамеренность действий обвиняемого. Ему вынесли приговор - 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения и запрет на вождение в течение 5 лет.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область ДТП Орша прокуратура
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива СК По факту гибели ребенка в Пуховичском районе возбуждено уголовное дело
Фото из архива В Могилеве на переходе грузовик сбил женщину и въехал в остановку
Фото из архива Правоохранители выявили более 3,5 тыс. наркопреступлений в 2020 году
Фото из архива Под Минском с поличным задержали двух наркокурьеров
Фото из архива Красный Крест и Минздрав помогли в транспортировке из России травмированного белоруса
Фото из архива Сторож предприятия угнал погрузчик и катался на нем по Ружанам
Главное
Во время совещания "Право на охрану здоровья незыблемо" - у Лукашенко обсудили изменения в законодательство о здравоохранении
Лукашенко подписал новые кодексы по вопросам административной ответственности
Новые экспертизы, университетские клиники и право на риск. Что появится в обновленном законе о здравоохранении?
Лучшая инвестиция – это недвижимость
Топ-новости
Госатомнадзор и ENSREG обсуждают визит европейских экспертов на БелАЭС в феврале
Армия выполнит любую задачу для сохранения территориальной целостности страны - Голуб
Пиневич: система здравоохранения функционирует и финансируется бесперебойно
Минтруда разъяснило механизм действия пенсионного соглашения между странами ЕАЭС
Минсвязи считает возможным покрыть всю Беларусь 5G в течение пяти лет
В Беларуси аккредитовано первое национальное рейтинговое агентство
Более 2,5 млн деревьев и кустарников высадили в населенных пунктах Беларуси за три года
РЕПОРТАЖ: Красный Крест в морозы пришел на помощь бездомным в Минске
Беларусь и Китай обсудили организацию контактов на высшем и высоком уровнях в этом году
Освобождение работников на три дня без больничного уменьшит нагрузку на поликлиники - Шило
Опубликована стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 2314
Делегат ВНС: хочу вынести на обсуждение конкретные инициативы молодежи своего региона
Морозы до -29°С ожидаются в Беларуси к концу недели
Союзные парламентарии определят темы для первых модельных законов СГ
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.