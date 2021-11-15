Оршанец сжигал мусорные контейнеры, желая навредить бездомным

15 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше в отношении поджигателя мусорных контейнеров возбудили уголовное дело, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Серия поджогов пластиковых мусорных контейнеров прокатилась по Орше в конце октября и начале ноября. Пожары возникали рано утром или поздно вечером. Огонь уничтожил имущество местной спецавтобазы на сумму почти Br2 тыс. Кроме того, возгорания происходили в непосредственной близости от припаркованных автомобилей - более серьезных последствий удалось избежать благодаря спасателям.

"Установить личность поджигателя и выяснить мотивы его поступков удалось сыщикам Оршанского РУВД. Они задержали мужчину, который собирался устроить очередной пожар. Выяснилось, что 34-летний житель райцентра устраивал огненные перфомансы, чтобы свести личные счеты с лицами без определенного места жительства. По словам подозреваемого, они мешали ему отдыхать и своим видом портили настроение", - рассказали в УВД.

Мужчина задержан. Следователи в отношении него возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом.-0-