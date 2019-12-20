Оршанец угнал такси с водителем, угрожая похожим на пистолет предметом

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Орши, угрожая предметом, похожим на пистолет, угнал такси с водителем. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Фигурантом уголовного дела стал 30-летний ранее судимый оршанец. "Мужчина хорошо погулял в компании своего приятеля. В разгар веселья он вспомнил, что находится под надзором и должен в это время быть дома. Попасть туда с другого конца города было делом непростым, особенно если учесть, что все деньги были потрачены на спиртное. Все эти обстоятельства не смутили оршанца, и он с собутыльником пошел ловить такси", - рассказали в УВД.

Машину приятели увидели возле одного из магазинов. "Они подошли к водителю и попросили довезти их до нужного адреса. Шофер, который уже взял заказ и собирался уезжать, отказался взять с собой мужчин. Тогда подозреваемый достал похожий на пистолет предмет и повторил свои требования. Испуганный таксист вынужден был взять попутчиков, и они отправились колесить по райцентру. По дороге водитель и его пассажиры заехали на заправку, где обнаглевший оршанец стал просить у таксиста деньги на выпивку", - отметили в УВД.

Намотав не один километр по городу, подозреваемый попросил подвезти его с приятелем к дому сожителя своей матери. Здесь водителю наконец удалось уехать. Мужчина обратился за помощью в милицию. Вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками Департамента охраны.-0-