Оршанец угнал такси с водителем, угрожая похожим на пистолет предметом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 20 декабря 2019
Минск Облачно с прояснениями +2°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:46 Беларусь готова в любой день подписать пакет соглашений с Европейским союзом - МИД Политика
14:33 Шведский вратарь Юнас Энрот покинул "Динамо-Минск" Спорт
14:32 Новый мост через Днепр планируют построить в Рогачеве в 2021 году Регионы
14:07 Уникальную операцию на сердце провели 11-летнему мальчику в РНПЦ детской хирургии Общество
14:00 Беларусь и Китай намерены расширить сотрудничество в области аккредитации Экономика
13:56 В Вилейке после реконструкции открылся автовокзал Регионы
13:44 Челябинская область заинтересована в развитии совместного с МТЗ производства техники Экономика
13:30 Оршанец угнал такси с водителем, угрожая похожим на пистолет предметом Происшествия
13:27 В Могилеве в детском питании российского производителя обнаружили превышение нитратов Регионы
13:21 Лукашенко отмечает колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией Президент
13:17 Александр Хацкевич стал главным тренером волгоградского "Ротора", лидирующего в ФНЛ Спорт
13:16 Евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал на торгах 20 декабря Экономика
13:14 "Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА — ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА Общество
12:57 "Беллесбумпром" поздравил с новогодними праздниками учащихся школы-интерната в Бобруйске Регионы
12:51 На зимних каникулах в Гродненской области оздоровятся 8 тыс. детей Регионы
12:45 Кондрусевич: новой информации относительно визита Папы Римского в Беларусь пока нет Общество
12:34 Турчин: назначение губернатором - будто возвращение домой после долгой командировки Регионы
12:28 Брич: незаконные акции против интеграции - попытка расшатать ситуацию в Беларуси Общество
12:23 Оршанский "Витэн" разгромил "Столицу" на финише 1-го круга чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
12:22 Шторм "Эльза" оставил без света 140 тыс. домов во Франции В мире
12:18 Гомельское отделение БелТПП будет сотрудничать с Центром поддержки экспорта Кировской области Регионы
12:17 ФОТОФАКТ: В Минске появился самый маленький памятник Регионы
12:06 Пьяный подросток в Гродно угнал и разбил легковушку Происшествия
12:05 Соловей: сотрудничество Гомельской области с регионами России основано на взаимовыгодных интересах Регионы
12:04 Гомельская область предлагает Кировской техвооружение для АПК Экономика
12:03 В Испании из-за забастовки отменено более 270 поездов В мире
11:30 До +10°С ожидается в Беларуси 21 декабря Общество
11:28 Гандболисты сборной Беларуси начали подготовку к чемпионату Европы-2020 Спорт
11:24 Во Дворце Республики выступит хор имени М. Е. Пятницкого Культура
11:23 Парламентарии считают провокацией призывы оппозиции к несанкционированным акциям Общество
Все новости
Все новости
Происшествия
20 декабря 2019, 13:30

Оршанец угнал такси с водителем, угрожая похожим на пистолет предметом

Фото из архива
Фото из архива

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Орши, угрожая предметом, похожим на пистолет, угнал такси с водителем. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Фигурантом уголовного дела стал 30-летний ранее судимый оршанец. "Мужчина хорошо погулял в компании своего приятеля. В разгар веселья он вспомнил, что находится под надзором и должен в это время быть дома. Попасть туда с другого конца города было делом непростым, особенно если учесть, что все деньги были потрачены на спиртное. Все эти обстоятельства не смутили оршанца, и он с собутыльником пошел ловить такси", - рассказали в УВД.

Машину приятели увидели возле одного из магазинов. "Они подошли к водителю и попросили довезти их до нужного адреса. Шофер, который уже взял заказ и собирался уезжать, отказался взять с собой мужчин. Тогда подозреваемый достал похожий на пистолет предмет и повторил свои требования. Испуганный таксист вынужден был взять попутчиков, и они отправились колесить по райцентру. По дороге водитель и его пассажиры заехали на заправку, где обнаглевший оршанец стал просить у таксиста деньги на выпивку", - отметили в УВД.

Намотав не один километр по городу, подозреваемый попросил подвезти его с приятелем к дому сожителя своей матери. Здесь водителю наконец удалось уехать. Мужчина обратился за помощью в милицию. Вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками Департамента охраны.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Орша
Новости рубрики Происшествия
Фото УВД Гродненского облисполкома Пьяный подросток в Гродно угнал и разбил легковушку
Фото из архива В Гродно пассажирка выпала из маршрутки
Фото МВД Пожилая жительница Калинковичей хранила дома маковую соломку - пенсионерку обокрал наркопотребитель
Фото МВД Двое могилевчан подозреваются в организации канала поставки психотропов в Беларусь
Фото Гомельского областного управления МЧС Восемь человек эвакуировали при пожаре квартиры в мозырской многоэтажке
Фото из архива В Пинском районе водитель сбил пешехода и скрылся
Главное
Лукашенко отмечает колоссальный прогресс в развитии сотрудничества с Россией
Председательство в ЕАЭС перейдет Беларуси. О чем может сказать Лукашенко на саммите в Санкт-Петербурге?
Постоянные комиссии сформированы в Палате представителей седьмого созыва
Волшебство под Новый год! Истории победителей игры "Удача в придачу!"
Топ-новости
Кочанова: Беларусь в диалоге с РФ нацелена на конструктивное взаимодействие на равноправных началах
Парламентарии считают провокацией призывы оппозиции к несанкционированным акциям
"Старый" Новый год, или Новый год из прошлого в фото БЕЛТА — ОЧЕРЕДНАЯ ПЯТЕРКА
Дом "Пекин": квартиры на любой вкус в квартале Чемпионов
Премия "Лидер потребительского рынка": качество, проверенное временем
Благотворительный проект "Беларусбанк. Родительский дом" стал одним из победителей конкурса в Киеве
"Дана Молл": серьезный разговор у новогодней елки
Уникальную операцию на сердце провели 11-летнему мальчику в РНПЦ детской хирургии
ФОТОФАКТ: В Минске появился самый маленький памятник
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": карточка ISIC – удобный сервис для учащихся
Мининформ ограничил доступ к 25 интернет-ресурсам за ненадлежащую финансовую рекламу
Как изменится график городского транспорта Минска из-за переносов рабочих дней в январе
Онлайн-конференция о перспективах экономики Беларуси пройдет в БЕЛТА 23 декабря
Пенсии, промышленный и аграрный сектор - что обсудят на саммите ЕАЭС
МНС напоминает агроусадьбам о сроках уплаты сбора за 2020 год
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.