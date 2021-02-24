Оршанец во время ремонта украл почти $7 тыс. у пенсионерки

24 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Во время оказания помощи по ремонту квартиры мужчина украл у пенсионерки почти $7 тыс., сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Пропажу крупной суммы 76-летняя пенсионерка из Витебска обнаружила утром 23 февраля. Женщина вызвала милицию и рассказала, что деньги хранились в специальном ящике. Там находились две пачки, в каждой из которых лежало по $10 тыс. Одна из упаковок и была вскрыта неизвестным преступником. Сыщикам удалось очень быстро установить личность вора. "Внимание оперативников привлек 50-летний оршанец, который помогал пенсионерке с ремонтом квартиры. Женщина рассказала, что нашла его по рекомендации знакомых, и он в последнее время регулярно был вхож в жилище. Кроме этого, милиционерам удалось выяснить, что буквально на днях мужчина, который до этого жил у случайных знакомых, приобрел BMW-X5", - отметили в УВД.

Во время беседы с правоохранителями подозреваемый признался, что это он обокрал пенсионерку. Но автомобиль стал не единственной покупкой. Также мужчина успел приобрести дорогую одежду и несколько примочек для авто. В машине он и жил все время после покупки. Из всего украденного у оршанца осталось лишь $400. Он задержан, возбуждено уголовное дело.-0-