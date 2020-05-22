Оршанка уговорила знакомого оформить рассрочку на телефон, но платить не стала

22 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанка уговорила ухажера оформить на себя дорогой айфон, пообещав платить рассрочку, но платить не стала, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Как установили правоохранители, 18-летняя жительница города знакомилась в соцсетях с мужчинами, а потом, войдя в доверие, склоняла их к дорогостоящим покупкам. На приобретение iPhone 11 стоимостью Br2,6 тыс. она уговорила 37-летнего мужчину. После оформления телефона девушка исчезла из его жизни. Мужчина после получения счетов на оплату обратился в милицию.

За мошенничество в отношении оршанки возбуждено уголовное дело. При этом у правоохранителей есть основания полагать, что данный факт - не единственный в биографии юной злоумышленницы.-0-