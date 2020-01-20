Оршанская торговая фирма не заплатила более Br270 тыс. налогов

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанская частная торговая фирма уклонилась от уплаты более Br270 тыс. налогов, сообщили БЕЛТА в КГК.

Факт уклонения от уплаты налогов выявили оперативники Борисовского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску во время проверки организации.

Установлено, что коммерческая организация из Орши продавала белорусскую текстильную продукцию (полотенца, постельное белье, льняные изделия) на рынках Смоленска и Смоленской области. Однако в бухгалтерском учете фирмы выручка от продажи не отражалась в полном объеме: в учет помещали не соответствующие действительности первичные документы о реализации продукции по заниженной цене, оформленные от имени лжепредпринимательских структур. Это влекло занижение налоговой базы и уклонение от уплаты налогов в размере более чем Br270 тыс.

Суд Оршанского района вынес приговор: директор частной торговой фирмы за уклонение от уплаты налогов получил 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. В январе 2020 года приговор вступил в законную силу.-0-