Оршанские правоохранители раскрыли серию краж металлических оград с кладбищ

3 ноября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Оршанском районе неизвестные похищали металлические ограды с кладбищ, местные правоохранители раскрыли группу серийных воров. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Первые заявления о кражах на кладбищах Орши и района стали поступать в милицию еще с начала весны. Неизвестные злоумышленники похищали металлические ограды. Сыщики объединили все факты и выдвинули версию, что все кражи - дело рук одной группы серийных воров.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители выяснили, что за совершением циничных преступлений стоит 39-летний неработающий житель райцентра. Была установлена и судьба украденных оград. Их подозреваемый вместе со своими приятелями разбирал и сдавал в пункт приема лома черных металлов.

На сегодняшний день сыщики установили, что оршанец обокрал как минимум семь мест захоронений. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Также милиционеры проверяют причастность подозреваемого к другим преступлениям на территории Оршанского и соседних районов.-0-