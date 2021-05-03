Оружие и патроны нашли у двух жителей Витебской области

3 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК установили, что 41-летний житель Сенненского района хранит оружие и боеприпасы. Во время осмотра его дома и хозпостроек нашли незарегистрированное ружье, револьвер и 216 патронов, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Еще более внушительный арсенал обнаружили у 51-летнего жителя Витебского района. Помимо 54 патронов у мужчины хранились две винтовки и шесть незарегистрированных ружей.

Все запасы огнестрельного оружия и боеприпасов изъяты. Оперативники устанавливают источники происхождения арсеналов. Действиям подозреваемых будет дана правовая оценка.-0-