Оружие и взрывные устройства - задержан могилевчанин, собиравшийся на протесты в Минск

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД по подозрению в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ задержали ранее судимого 26-летнего могилевчанина. При задержании у него обнаружены холодное оружие и самодельные взрывные устройства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Правоохранители проводили оперативно-разыскные мероприятия по пресечению экстремистских и террористических действий, направленных на дестабилизацию политической обстановки в день проведения выборов Президента Беларуси. Предварительно установлено, что 9 августа молодой человек намеревался выехать в Минск для участия в несанкционированных массовых мероприятиях. При задержании в ходе личного обыска у него были обнаружены пиротехнические изделия, холодное оружие и самодельные взрывные устройства.

В ходе обыска по месту жительства обнаружено и изъято самодельное двуствольное огнестрельное оружие (которое согласно заключению судебно-баллистической экспертизы пригодно для производства выстрелов), кастет, заготовки для изготовления огнестрельного оружия - химические вещества, растворы, реагенты, а также емкости с дробью.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что подозреваемый на протяжении нескольких месяцев готовился к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами и вооруженным сопротивлением представителям власти.

Следователи управления Следственного комитета по Могилевской области возбудили уголовное дело по ч.2 ст.295 УК по факту хранения оружия в квартире.-0-

Фото УВД Могилевского облисполкома