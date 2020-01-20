Ослепила встречная машина: в Гродно кроссовер сбил пешехода

20 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно кроссовер сбил пешехода, мужчина погиб на месте, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня на одной из улиц района индивидуальной застройки Барановичи. Около 9.00 кроссовер "Мерседес" под управлением 61-летнего водителя двигался по дороге в сторону выезда из Гродно. "По краю проезжей части шел пожилой мужчина. Водитель, с его слов, был ослеплен фарами встречного автомобиля, а потому не заметил пешехода", - отметили в ГАИ.

Наезда избежать не удалось. Пешеход получил множественные переломы и скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома