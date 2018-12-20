Основателя проекта "Добро твори" в очередной раз будут судить за мошенничество

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партизанским (г. Минска) районным отделом СК завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении основателя и координатора проекта "Добро твори". Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете

Ранее Витебским городским отделом Следственного комитета и иными территориальными подразделениями ведомства расследовались аналогичные уголовные дела, обвиняемым по которым был признан этот же человек - Денис Томашевич. Сейчас в отношении 26-летнего ранее судимого мужчины вступил в законную силу ряд обвинительных приговоров. Однако были установлены дополнительные факты преступной деятельности, которые легли в основу нового уголовного дела.

Основатель благотворительного проекта "Добро твори" обвиняется в мошенничестве Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело, возбужденное в отношении основателя и координатора благотворительного проекта "Добро твори" Дениса Томашевича.

По данным следствия, Денис Томашевич действовал с декабря 2011-го по февраль 2016 года. "Мужчина открыл счет в одном из банков и зарегистрировал электронный кошелек на свое имя. Затем создал сайты, где размещал ложную информацию об оказании благотворительной помощи детским домам, приютам. Там же он указывал реквизиты своего банковского расчетного счета, - рассказали в СК. - Со своей электронной почты он рассылал письма индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам с просьбой об оказании материальной помощи. Просил перечислить на расчетный счет, электронный кошелек, или передать при личной встрече деньги для различных благотворительных мероприятий".

Основатель фонда "Добро твори" на деньги для сирот снимал квартиру и оплачивал личные счета На присвоенные деньги, как сообщают в Следственном комитете, молодой человек снимал квартиру и оплачивал свои личные расходы. Других источников дохода у него не было.

Мужчина заранее не намеревался передавать полученные средства детям, распоряжался ими по своему усмотрению. Всего преступным путем было получено более Br10 тыс. "Установлены и аналогичные попытки завладения деньгами - более Br8 тыс. Они не были доведены до конца по независящим от мужчины обстоятельствам", - проинформировали в СК.

Также мошенник создал сайт с ложной информацией о проведении конференции под названием "Запуск бизнеса: как сэкономить на старте". Он организовал массовую рассылку информации о проведении мероприятия на электронные адреса и разместил рекламу на различных сайтах. После присвоил полученные от продажи билетов деньги.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.209 (мошенничество) ч.1 ст.14, ч. 3 ст. 209 УК (покушение на мошенничество). Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-