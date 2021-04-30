Основной фигурант дела о сексуальной эксплуатации детей признал вину

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной фигурант дела о сексуальной эксплуатации детей полностью признал вину, сообщил журналистам следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Александр Кузубский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основной фигурант уголовного дела - фотограф - вину признал полностью и пояснил, что примерно с 2017 года стал интересоваться фотографиями детей в обнаженном виде и продажей таких материалов через интернет. В последующем он подыскал на территории нашей и соседних стран женщин, согласившихся за деньги предоставить своих дочерей для съемок порнографических материалов", - сказал Александр Кузубский.

В Беларуси фигурант вовлек в свою преступную деятельность не менее четырех женщин, рассчитывался с ними лично или переводом на банковские карты. Суммы варьировались от Br200 до Br5 тыс., добавил следователь по особо важным делам.

Как сообщилось, основной фигурант - 37-летний гражданин соседней страны, имеющий вид на жительство в Беларуси. В отношении него и других лиц из числа граждан Беларуси главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета 16 февраля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.343 (прим.1) УК.

Установлено, что иностранец, действуя группой лиц по предварительному сговору с пятью гражданками Беларуси и иными лицами, с сентября 2017 года по февраль 2021-го на территории страны различными способами изготавливал порнографические материалы с изображением несовершеннолетних и малолетних девочек из Беларуси и соседних стран. Съемки проводились на фотоаппараты, видеокамеры, мобильные телефоны. Кроме того, порноматериалы изготавливались посредством компьютерной обработки материалов, полученных по электронной почте от неустановленных лиц.

В настоящее время установлена причастность к преступлению шести человек: одного мужчины и пяти женщин. В отношении пяти из них Генпрокуратура санкционировала заключение под стражу. Им предъявлено обвинение.

Все подозреваемые и обвиняемые допрошены, с их участием проводятся следственные действия: очные ставки, опознания, экспертизы. Некоторые из них вину в преступлении признали частично, указав, что не осознавали, что совершали преступление.

Александр Кузубский добавил: все обвиняемые и подозреваемые имели постоянное место работы, полные семьи, в которых воспитывались по двое или трое детей. Трое из фигурантов имели высшее образование, другие - среднее специальное. Они проживали в Минске либо районных центрах Минской и Могилевской областей.

Установлены личности восьми пострадавших девочек возрастом от 5 до 13 лет, которые использовались для съемок эротического и порнографического характера. Причастность к использованию еще не менее семи девочек из числа гражданок Беларуси проверяется в рамках уголовного дела.

Для уменьшения психологической травмы пострадавших детей и минимизации для них последствий преступления опрос девочек проводился специалистами в особых помещениях с привлечением представителей ГКСЭ и Минобразования, психологами. По словам следователя, при беседе с психологами девочки рассказали, что мамы сами уговаривали их раздеться на съемках и за это они получали от фотографа денежное вознаграждение от Br10 до Br60, подарки в виде мобильных телефонов, одежды или походов в "Макдональдс".

"Установлено, что некоторые из матерей сами снимали детей в обнаженном виде или вместе с дочерьми принимали участие в съемках", - добавил он.

Девочки переданы на воспитание родственникам или изъяты из семьи для их защиты от всех видов эксплуатации, а также от действий, которые могут нанести вред их физическому, умственному или нравственному развитию.

К слову, по сведениям одного из банковских учреждений, с декабря 2018 года по февраль 2021-го фотограф получил доход от своей преступной деятельности - продажи порнографических материалов - более Br137 тыс., за 2020 год - более Br44 тыс. "И в этот же год более Br30 тыс. передал одной из матерей, которая подыскивала покупателей детской порнографии и сама предоставляла своих детей для съемок", - добавил Александр Кузубский.

Проведено 15 обысков, изъято более 60 предметов, имеющих отношение к материалам уголовного дела. Это, в частности, секс-игрушки, восемь ноутбуков, два стационарных компьютера, 22 мобильных телефона, дорогостоящая фотоаппаратура и другие предметы.

Осмотр только одного из мобильных телефонов на данный момент составляет более 2,7 тыс. страниц печатного текста. Общий объем информации, который необходимо осмотреть, в том числе порнографического характера, для установления пострадавших, мест съемок и всех участников, составляет более 5 терабайт.

Назначены 12 экспертиз, порученных экспертам ГКСЭ. Сроки следствия и содержания под стражей обвиняемых продлены до середины лета 2021 года.

Белорусские правоохранители с правоохранительными органами соседних стран и США устанавливают всех причастных к преступлению, покупателей порнографических материалов и лиц, торговавших своими детьми. Окончательная квалификация действий обвиняемых и подозреваемых будет дана по результатам расследования.-0-