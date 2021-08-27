Особо опасного преступника из Беларуси задержали в Санкт-Петербурге после 22 лет розыска

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27 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Управлением уголовного розыска УВД Витебского облисполкома с 1999 года разыскивался житель Орши, обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений на территории Витебской области и Минска, он был задержан в России. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.Разыскиваемый в 1998 году вступил в банду и в ее составе в 1998-1999 годах осуществил 10 вооруженных нападений на граждан, в том числе 4 сопряженные с умышленным убийством. В 1999 году при задержании в Орше мужчина вместе с подельниками оказал сопротивление сотрудникам милиции и внутренних войск, причинив им огнестрельные ранения, в результате чего обвиняемому удалось скрыться. Разыскиваемый был объявлен в межгосударственный и международный розыск.Впоследствии в ходе работы по его розыску была получена информация о проживании преступника на территории Российской Федерации по поддельному паспорту. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и экспертных исследований местонахождение разыскиваемого было установлено в Санкт-Петербурге. Сотрудники главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали преступника.В настоящее время решается вопрос экстрадиции мужчины в Беларусь.-0-