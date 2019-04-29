Останки человека обнаружены во дворе частного дома в Гродно

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно следователи устанавливают обстоятельства смерти захороненного во дворе частного дома мужчины. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Около 22 часов 28 апреля поступило сообщение об обнаружении на территории двора частного дома в Гродно закопанных в землю останков человека. "На место происшествия прибыли следователи Гродненского межрайонного отдела и управления Следственного комитета по Гродненской области, оперативные сотрудники территориальных органов внутренних дел, эксперты областного управления Государственного комитета судебных экспертиз", - сообщил Сергей Шершеневич. По результатам осмотра места происшествия УСК по Гродненской области принято решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства (ч.1 ст.139 УК).

По предварительной информации, погибший - житель Гродно 1973 года рождения. Назначены необходимые экспертизы для установления точной причины смерти, других обстоятельств.

Установлено, что на территории подворья периодически собираются граждане, ведущие асоциальный образ жизни, злоупотребляющие спиртными напитками. По подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан, с которыми проводятся следственные действия. Расследование продолжается.

В целях выяснения обстоятельств произошедшего следователи проводят дополнительный осмотр места происшествия. Изымаются для исследования следы, осматриваются вещественные доказательства. Допрашиваются временно проживающие в жилом строении лица, обнаружившие тело, а также временно отсутствующий по месту регистрации собственник жилища, соседи. Проводятся иные следственные и процессуальные действия.-0-

Фото УСК по Гродненской области