Останки пропавшего 10 лет назад мужчины обнаружены под Лидой

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Останки пропавшего 10 лет назад мужчины обнаружены в лесу неподалеку от деревни Мергинцы Лидского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Мужчина 1946 года рождения заблудился и пропал в лесу в 2008 году. Тогда милиция активно искала пропавшего, однако положительного результата добиться не удалось.
На протяжении последующих лет проводились поисковые мероприятия. 11 октября 2018 года во время очередного рейда в глубине лесной чащи были обнаружены костные останки человека. Генетическая экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшему 10 лет назад мужчине.-0-
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