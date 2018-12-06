Останки пропавшего 10 лет назад мужчины обнаружены под Лидой

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Останки пропавшего 10 лет назад мужчины обнаружены в лесу неподалеку от деревни Мергинцы Лидского района, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина 1946 года рождения заблудился и пропал в лесу в 2008 году. Тогда милиция активно искала пропавшего, однако положительного результата добиться не удалось.

На протяжении последующих лет проводились поисковые мероприятия. 11 октября 2018 года во время очередного рейда в глубине лесной чащи были обнаружены костные останки человека. Генетическая экспертиза подтвердила, что они принадлежат пропавшему 10 лет назад мужчине.-0-