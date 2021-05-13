Оставлен без изменения приговор мошеннику из Пинска, завладевшему Br86 тыс.

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, которому инкриминировано мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Брестской области.

Как установлено в судебном заседании, обвиняемый в 2016-2018 годах получил от граждан и юридических лиц в долг деньги и товары, а также различные материальные ценности в аренду. Причиненный за 16 эпизодов мошенничества ущерб превысил Br86 тыс.

На момент рассмотрения уголовного дела мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы за иные факты мошенничества, совершенные в тот же период времени.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Пинского района и Пинска постановил в отношении жителя Пинска обвинительный приговор. На основании ч.ч. 1, 2, 3 и 4 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Определением судебной коллегии по уголовным делам Брестского областного суда апелляционная жалоба обвиняемого оставлена без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.-0-