Освободившийся из СИЗО ограбил цветочный магазин в Гомеле

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. 21-летний житель Лельчицкого района совершил разбойное нападение на цветочный магазин в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

После освобождения из гомельского СИЗО молодой человек 17 июня проиграл все деньги в игровом клубе. "В поисках наличности сельчанин зашел в цветочный магазин и попросил продавца собрать ему букет. Когда женщина отвернулась, клиент несколько раз ударил ее по голове камнем", - рассказали правоохранители.

Продавец стала кричать, однако под угрозой расправы парень закрыл ее в помещении с цветами. Он забрал выручку из кассы и скрылся.

Подозреваемого начали разыскивать, фотопортрет предполагаемого преступника был направлен в увеселительные и игорные заведения. "Через несколько часов сработала тревожная кнопка в игровом клубе на привокзальной площади. Администратор опознала подозреваемого по фотопортрету. Сотрудники Департамента охраны его задержали", - сообщили в МВД.

За последние три года подозреваемый не раз попадал в поле зрения милиции за совершение краж, был судим в 2017 году и дважды в 2018-м. В основном деньги тратил в игорных клубах.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-следственные действия, фиксируются детали преступления.-0-