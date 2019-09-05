От действий интернет-вымогателей с начала года пострадали 15 жителей Гродненской области

5 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области зафиксированы преступления, связанные с вымогательством в интернете и угрозами распространения интимных снимков. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В 2019 году актуальной стала проблема вымогательства денег под угрозой распространения фотографий интимного характера. Сейчас в Гродненской области зафиксировано 15 таких преступлений. В большинстве случаев пострадавшими выступают мужчины.

"Злоумышленники получают фотографии простым способом. К гражданам в соцсетях добавляется неизвестный или неизвестная. Общение происходит под предлогом регулярных интимных встреч, при этом пользователь по другую сторону экрана просит прислать фото пикантного содержания", - рассказывают в милиции.

Те, кто решился отправить снимки, вскоре получали сообщения с угрозами. Собеседники обещали представить фото на всеобщее обозрение, если не получат деньги. Кто-то добровольно платил, другие же становились звеном в преступной цепи. Интернет-вымогатели требовали у них данные банковских карт, на которые впоследствии переводили деньги другие пострадавшие, дальше средства отправлялись за рубеж. Таким образом злоумышленники пытались запутать следы.

Сейчас установлено, что деньги переводились на территорию России и Украины. Правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленников. Кроме того, милиционеры просят помнить о соблюдении правил безопасности в интернете.-0-