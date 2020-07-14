От игрушек до техники: Госстандарт по Гомельской области нашел опасные товары в интернет-магазинах

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты инспекции Госстандарта по Гомельской области выявили в интернет-магазинах небезопасные товары, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела информационно-аналитической и правовой работы региональной инспекции Госстандарта Юлия Мачулина.

В первом полугодии 2020 года инспекторы регионального подразделения обнаружили в 56 интернет-магазинах факты реализации продукции, запрещенной к ввозу и обращению в Беларуси. В их числе крупные известные торговые сети. Выявлено 111 наименований таких товаров - бытовая техника, электроника, игрушки, детская литература и одежда.

Все больше людей предпочитают делать покупки в интернет-магазинах. С одной стороны, это удобно - любой товар легко купить не выходя из дома. С другой - сказывается экономический фактор, ведь зачастую цены в них ниже, чем в традиционной торговой сети. "Как показали результаты надзорных мероприятий в интернет-магазинах, многие субъекты хозяйствования пытаются реализовать несоответствующий требованиям безопасности товар через интернет", - уточнила Юлия Мачулина.

По результатам мониторингов владельцам интернет-магазинов выданы требования о запрете реализации несоответствующей продукции. За повторное выявление таких фактов предусмотрена административная ответственность.

Чтобы не разочароваться в товаре из интернет-магазина, областная инспекция Госстандарта советует при покупке проверить интересующий товар в реестре "Опасная продукция", который находится в открытом доступе на сайте Госстандарта и портале "Качество.бел". Здесь размещен перечень продукции, которая признана опасной по результатам испытаний, указаны причины, по которым она признана несоответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного союза, Евразийского Экономического Союза.

В инспекции Госстандарта просят покупателей при установлении в интернет-магазинах продукции, запрещенной к ввозу и обращению, сообщить об этом по телефонам 80232 25-03-06 и 20-03-77.-0-