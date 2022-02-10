От суперкара до старинных монет: топ задержаний Гродненской региональной таможни в 2021 году

10 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суперкар по заниженной стоимости, мотоциклы под видом запчастей, старинные монеты, пневматические винтовки и другие товары пытались незаконно ввезти в Беларусь из-за границы в 2021 году. О самых значимых задержаниях корреспонденту БЕЛТА рассказали в Гродненской региональной таможне.

Сегодня Гродненская региональная таможня отмечает 77-летие со дня образования. К значимой дате гродненские таможенники составили рейтинг самых интересных задержаний на границе в прошлом году.

К примеру, в ноябре была пресечена попытка ввоза в страну суперкара по заниженной в 14 раз цене. Легковой автомобиль McLaren 720S Spider 2019 года выпуска ввозили на территорию Евразийского экономического союза из Литвы через пункт пропуска "Привалка" на лафете. Согласно представленным на перемещаемый автомобиль документам, стоимость его составила около 18 тыс. евро. Вместе с тем при проверке выяснилось, что реальная стоимость McLaren превышает 260 тыс. евро. Таким образом владелец пытался сэкономить около Br280 тыс. таможенных платежей.

В марте в пункте пропуска "Каменный Лог" на белорусско-литовской границе выявлена попытка ввоза в страну двух мотоциклов БМВ общей стоимостью около 10 тыс. евро. Двухколесную технику пытались ввезти разобранной под видом запчастей стоимостью 60 евро.

А в пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе в марте пресечен незаконный ввоз легковой БМВ. У таможенников возникли сомнения в подлинности технического паспорта на авто. Подозрения подтвердила и криминалистическая экспертиза: техпаспорт оказался очень качественной, но все же подделкой.

В июле в пункте пропуска "Брузги" пресечена попытка незаконного перемещения через границу золотых изделий, в том числе и культурных ценностей. В одной из легковых машин обнаружены серьги, кольца, подвески и изготовленные более 100 лет назад монеты на сумму около Br20 тыс.

В пункте пропуска "Бенякони" на белорусско-литовской границе был выявлен незаконный груз из 700 пневматических винтовок. Их пытались ввезти в Беларусь без разрешительных документов.

В апреле в пункте пропуска "Берестовица" пресечено серьезное преступление: в баке "Фиата", которым управлял россиянин, обнаружили тайник с более чем 22 кг гашиша.-0-