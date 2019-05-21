Отец и сын из Гродно за ночь пытались угнать два автомобиля

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отец и сын из Гродно дважды за ночь пытались угнать автомобили, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина и его 19-летний сын распивали спиртное. Ночью решили съездить за добавкой в район железнодорожного вокзала. На обратном пути сели не в тот автобус и вышли из него неподалеку от автовокзала и Скидельского рынка. "Дальше решили идти домой. Сын по пути дергал ручки автомобилей, припаркованных по улице Антонова. Один из них был открыт. Молодой человек пробовал завести "Форд", но попытка не увенчалась успехом", - рассказали в милиции. Тогда злоумышленники сняли с авто аккумулятор и похитили другие вещи.

Затем их внимание привлек автомобиль "Рено". Но его двери были закрыты, поэтому отец металлической трубой разбил боковое стекло. Злоумышленники попытались угнать и эту машину, однако в ней заклинил руль, и неуправляемая легковушка вскоре уперлась в бордюр. Из нее похитили акустическую систему.

Благодаря слаженной работе сотрудников милиции, Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз личности ночных правноарушителей установили в течение дня.

Подозреваемые задержаны. Отец ранее неоднократно судим, а вот сын до этой ночи проблем с законом не имел. Уголовные дела возбуждены по ч.2 ст.214 (угон) и ч.2 ст.205 УК (кража).-0-

Фото УВД Гродненского облисполкома