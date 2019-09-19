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19 сентября 2019, 14:06

Отец и сын из Молодечно обвиняются в выманивании более $260 тыс.

Фото из архива
Фото из архива

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненский районный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении отца и сына. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст.209 УК), и подстрекательстве к даче взятки (ч.5 ст.16 и ч.2 ст.431 УК). Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По материалам уголовного дела, 60-летний житель Молодечно, действуя в сговоре со своим 37-летним сыном, с 2015 по 2018 год обманным путем завладел деньгами четырех человек на общую сумму более $260 тыс., проинформировала Татьяна Белоног. "В ходе личных встреч и телефонных разговоров старший из обвиняемых убеждал знакомых поучаствовать в сделке по реализации комплекса деревообрабатывающего оборудования, обещая им значительный доход от его продажи", - добавила она. В действительности же этого комплекса не существовало.

Потерпевшие передавали деньги в несколько этапов, в основном в иностранной валюте. Они требовались якобы для оплаты настройки оборудования, услуг риелтора, транспортной организации, грузчиков при транспортировке комплекса в Москву, на аренду помещений для его хранения. В дальнейшем, по данным следствия, использовались другие предлоги. "Якобы для благоприятного исхода сделки, ее координации и курирования необходимо было передать взятку компетентному представителю правоохранительных органов. Для большей убедительности в роли последнего выступал младший обвиняемый, который в ходе телефонных разговоров с потерпевшими обещал покровительство в этой процедуре", - рассказала Татьяна Белоног.

Следователи допросили потерпевших и свидетелей. Исследованы оформленные расписки, которые признаны вещественными доказательствами. Собран материал, характеризующий подследственных. Установлено, что оба ранее неоднократно судимы. Старший является индивидуальным предпринимателем, сын работает у него продавцом.

Допрошенные в качестве обвиняемых мужчины вину в совершении преступлений не признали, от дачи показаний отказались. К обоим применена мера пресечения в виде заключения под стражу. На их имущество наложен арест.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Теги
взяточничество Минская область мошенничество Следственный комитет
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