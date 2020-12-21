Отец и сын утонули в озере Щаты в Полоцком районе

21 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Полоцком районе во время рыбалки утонули отец и сын, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 20 декабря на озере Щаты, которое в 20 км от Полоцка. Двое мужчин вышли на тонкий лед, чтобы половить рыбу, и провалились в водоем. Об этом сообщил третий рыбак, позвонивший в МЧС. Он не смог самостоятельно помочь мужчинам выбраться на берег и вызвал спасателей.

Бойцы МЧС вытащили из воды тела погибших - отца и сына 1948-го и 1980 годов рождения.

Областное УМЧС призывает быть предельно осторожными на водоемах. Оттепель истончает слой льда, и ходить по нему небезопасно. Лучше воздержаться от подледной рыбалки, пока не наступят морозы, не посещать водоемы в одиночку. Нужно следить, чтобы дети не играли вблизи рек, озер и прудов.-0-