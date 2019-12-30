Открыта горячая линия в связи с аварией автобуса под Псковом, в которой пострадали белорусы

30 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Главное управление МЧС России по Псковской области открыло горячую линию для информирования родственников граждан Беларуси, пострадавших в ДТП под Псковом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"На базе Главного управления МЧС России по Псковской области развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, работает телефон горячей линии (8112) 79-44-78", - отметили в пресс-службе.

По данным посольства Беларуси в России, в настоящее время в медучреждениях Псковской области находятся девять человек. Первоначально 13 взрослых были госпитализированы в Псковскую областную больницу, шести из них оказана амбулаторная помощь, семь человек находятся в больнице. Один человек - в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Кроме того, двое детей находятся в детской областной клинической больнице. Их состояние удовлетворительное.

Как сообщалось, сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель рейсовый автобус съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. Управлял транспортным средством уроженец Беларуси 1972 года рождения. Автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург.

Администрацией Псковской области развернут пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". Губернатор Псковской области взял под личный контроль ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в ДТП. Проводится расследование. По предварительным данным, причиной аварии стали сложные погодные условия.-0-