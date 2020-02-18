Открытое судебное заседание по делу об уклонении от армии провели в Гомеле

18 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытое судебное заседание по уголовному делу об уклонении 20-летнего парня от призыва на воинскую службу прошло в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт УВД Гомельского облисполкома.

Жителю областного центра предъявили обвинение по ч.1 ст.435 УК Беларуси. Во время судебного разбирательства молодой человек подтвердил, что знал о необходимости явиться в военкомат в назначенное время и был в курсе об ответственности за неявку. "Однако в военкомат не пришел, на звонки и сообщения в мессенджерах не отвечал, по месту жительства не появлялся, проживал у друзей и знакомых, поскольку боялся последствий", - рассказали в УВД.

С учетом предложений гособвинителя суд Новобелицкого района Гомеля приговорил парня к одному году лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на год.

На судебное заседание были приглашены ребята, достигшие 16-летнего возраста, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа, сотрудники военкомата, призывники района. Юношам разъяснили уголовную ответственность за уклонение от призыва. Специалисты указали также на недопустимость умышленного причинения себе повреждений, симуляции заболеваний, подлога медицинских и иных документов.-0-