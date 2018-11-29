Отопительный котел взорвался на ферме в Островецком районе

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Отопительный котел на твердом топливе взорвался вечером 28 ноября на молочно-товарной ферме в Островецком районе, пострадавших нет, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Сообщение об инциденте на ферме в деревне Маркуны поступило около 23 часов. Котел находился в пристройке, в момент взрыва в ней никого не было.

В результате происшествия повреждены стены и кровля котельной. Здание фермы не пострадало. Причины взрыва выясняются.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС