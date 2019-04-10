Отравившийся бытовой химией мальчик идет на поправку

10 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Отравившийся дезинфицирующим средством двухлетний мальчик из Пинска идет на поправку, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Брестской детской областной больницы Сергей Ковшик.

Несчастный случай произошел 6 апреля. Пинчанка отвела сына в туалет, а сама отлучилась на кухню. Спустя несколько минут женщина услышала кашель ребенка. Вернувшись, она увидела, что он выпил небольшое количество дезинфицирующего средства, емкость с которым находилась на полу. Мальчика госпитализировали в учреждение здравоохранения, 8 апреля для оказания специализированной помощи из Пинска его перевели в Брестскую детскую областную больницу.

"У ребенка ожог ротоглотки, повреждений пищевода нет. Некоторое время мальчик находился на искусственной вентиляции легких, вчера аппарат сняли, он сам ел. Стабилен, есть положительная динамика, чувствует себя хорошо", - сказал Сергей Ковшик.-0-

Отравившегося бытовой химией малыша перевели в Брестскую областную больницу Проведены все необходимые лабораторно-диагностические и лечебные мероприятия. К спасению жизни и здоровья ребенка привлечены ведущие специалисты здравоохранения.