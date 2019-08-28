Отцепившийся от буксира грузовик въехал в частный дом в Пружанском районе

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе отцепившийся от буксира грузовой автомобиль с полуприцепом въехал в частный дом, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня около 3.20 в деревне Великое Село. По предварительной информации, 39-летний брестчанин управлял автомобилем Volvo FL10, который буксировал на жесткой сцепке грузовик КамАЗ с полуприцепом (цистерна была пустой). На закруглении дороги сцепка лопнула, и КамАЗ по инерции поехал прямо. Грузовик столкнулся со стоящим на его пути автомобилем "Опель", затем снес семь пролетов забора и врезался в жилой дом.

В результате происшествия никто не пострадал.-0-