Отцепившийся прицеп на трассе в Ляховичском районе бросил водитель фуры из Дагестана

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, который бросил отцепившийся прицеп от грузовика на трассе в Ляховичском районе, сообщил БЕЛТА старший госавтоинспектор отдела ГАИ Ляховичского РОВД Александр Аникевич.

Авария произошла в ночь на 28 марта на 455-м км автодороги Р43. Очевидец позвонил в дежурную часть РОВД и сообщил, что вблизи деревни Мариново на обочине лежит перевернутый прицеп от грузового автомобиля. Водитель фуры ехал в сторону Слуцка. Во время движения прицеп отсоединился, съехал в кювет и опрокинулся. Владелец транспортного средства остановился, снял регистрационные номера, а затем скрылся.

Установлено, что за рулем автомобиля находился житель Дагестана 1989 года рождения. "Причиной ДТП стало то, что водитель неправильно выбрал безопасную скорость движения, не учел технические характеристики прицепа, в результате чего он и съехал в кювет. После аварии дальнобойщик продолжил рейс - спешил доставить груз", - рассказал Александр Аникевич. Он добавил, что мужчина был трезв, он не пострадал.

В отношении нарушителя сотрудники ГАИ составили три административных материала по ч.5 ст.18.22 (за совершение ДТП), ч.2 ст.18.17 (за оставление места аварии), ч.3 ст.18.12 (за непригодность шин прицепа к участию в дорожном движении) КоАП.

Перевернутый прицеп, в котором находится до 25 т картофеля, больше суток лежит на обочине трассы. Принимаются меры для его разгрузки и подъему на колеса для дальнейшей транспортировки.-0-