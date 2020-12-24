Пара из Гомеля предстанет перед судом за злостное хулиганство и оскорбление Президента

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного по событиям, произошедшим в столице в сентябре текущего года. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"Следствием установлено, что 6 сентября 18-летние парень и девушка приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта. Вместе с неустановленными лицами они повредили специальное средство путем нанесения баллончиками с краской различных надписей и не реагировали на законные требования сотрудников органов внутренних дел о прекращении противоправных действий", - рассказали в СК.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что девушка неоднократно принимала участие в несанкционированных мероприятиях, происходящих на территории Минска. В середине августа, участвуя в одном из них, она публично оскорбила Президента, демонстрируя гражданам плакат с надписью, содержащую негативную оценку, выраженную в неприличной форме.

К материалам уголовного дела приобщены видеозаписи, размещенные в интернете, и заключения экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены свидетели и обвиняемые. Парень и девушка пояснили, что целенаправленно приехали в столицу из Гомеля, чтобы принять участие в митингах.

Действия обвиняемой квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта), ч.2 ст.339 (злостное хулиганство), ч.1 ст.368 (оскорбление Президента Республики Беларусь).

Молодому человеку предъявлено обвинение по следующим статьям УК: ч.1 ст.342 (активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников милиции, а также повлекших нарушение работы общественного транспорта), ч.2 ст.339 (злостное хулиганство).

К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ущерб, причиненный противоправными действиями, возмещен в полном объеме. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-