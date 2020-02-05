Пара из Кубы пыталась незаконно пересечь границу с Польшей под Гродно

5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусские и польские пограничники предотвратили попытку нарушения границы двумя гражданами Кубы. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Гродненской пограничной группы Надежда Масевич.

На участке заставы "Польные Богатыри" 3 февраля сработал сигнализационный комплекс. Пограничники обнаружили две дорожки следов, которые вели в сторону Польши, оперативно проинформировали об этом коллег из соседней страны и начали преследование неизвестных. Вскоре нарушители были задержаны на госгранице. После проведения всех необходимых процедур их передали белорусской стороне.

Попытку незаконно попасть в Евросоюз предприняли двое граждан Кубы: 34-летний мужчина и 26-летняя девушка. Сейчас они находятся в изоляторе временно содержания Гродненской пограничной группы. Начат административный процесс. Иностранным гражданам грозит депортация с запретом въезда в Беларусь сроком до 5 лет.

Гродненская пограничная группа напоминает, что жители приграничных населенных пунктов Гродненского, Щучинского, Берестовицкого, Свислочского, Волковысского, Мостовского, Зельвенского районов и города Гродно могут позвонить на короткий номер 145 и сообщить любую информация, связанную с нарушением законодательства Беларуси о государственной границе.-0-