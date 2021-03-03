3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пара из Витебска украла из аптеки препараты на более Br400. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облиполкома.

"Пополнить свой скудный бюджет за счет аптеки решила пара из Витебска. Неработающий 31-летний мужчина и его 30-летняя подруга отправились в ближайший объект по продаже лекарств. Там по отработанной схеме один отвлекал внимание провизора, а другой тащил к себе в карман содержимое полок. На удачу воришек на стеллажах не было стекол, и различные витамины и биологически активные добавки стали легкой добычей", - рассказали в УВД.

Лишь спустя некоторое время во время учета работники аптеки выяснили, что их обокрали на сумму более Br400. "После просмотра записей камер видеонаблюдения и оперативных мероприятий сыщики Октябрьского РОВД города Витебска установили личности подозреваемых. Те признались, что действительно пошли на преступление в погоне за легкими деньгами. Также выяснилось, что украденные препараты они продали знакомому по заниженной цене", - отметили правоохранители.

В отношении витебчан следователями возбуждено уголовное дело. Также проверяется их причастность к совершению других преступлений.-0-