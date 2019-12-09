Пара в Минске делала за день по 50 тайников с наркотиками

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля задержали пару, которая распространяла наркотики в Минске. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативниками 4 декабря были задержаны во время сооружения тайника 18-летний парень и 31-летняя женщина. При осмотре места задержания, их жилья и авто было обнаружено и изъято более 160 г альфа-PVP и 86 таблеток MDMA, а также упаковочный материал, электронные весы, банковские карты, компьютерная техника и предмет, похожий на пистолет.

"Установлено, что пара покупала наркотики крупными партиями через интернет-магазин. После все делили на мелкие части, закладки делали в лесных массивах Минска. По имеющейся информации, в день они сооружали около 50 таких тайников. Оплата за товар поступала на банковский счет", - рассказала Ольга Чемоданова.

Сейчас оперативники продолжают работу по установлению канала поставки запрещенных веществ на территорию страны и круга возможных покупателей. Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г.Минска) РОСК, следователями дана правовая оценка действиям обоих фигурантов.

С начала этого года в отношении более 480 людей, которые распространяли наркотики через интернет, по материалам ГУНиПТЛ МВД возбуждено свыше 680 уголовных дел. По инициативе МВД заблокировано более 400 интернет-ресурсов, содержащих сообщения или материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков.

Как отмечает Ольга Чемоданова, в основном закладчиками ("минерами", "кладменами") становятся молодые люди в возрасте 14-25 лет: школьники, студенты, безработные. "Срок их преступной деятельности редко превышает три месяца. Основной способ вербовки закладчиков - реклама в интернете. Обычно предложение о работе приходит с номера, зарегистрированного за пределами Беларуси. Как правило, дилеры завлекают обманом, обещая большие заработки, а на самом деле выплачивают копейки и угрожают недовольным передачей персональной информации о закладчике в органы внутренних дел", - отметила пресс-секретарь МВД.

Не менее популярна уличная реклама, когда предложения о работе закладчика наносятся так называемыми трафаретчиками на фасады построек, дорожное полотно. Часто к этому занятию привлекаются наркозависимые. За такие действия предусмотрена административная ответственность - штраф от 5 до 30 базовых величин (1 БВ - Br25,5). О случаях, когда предлагают стать закладчиком или где-то нанесена сомнительная реклама, следует сообщать по телефону милиции 102.-0-