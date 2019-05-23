Парень и девушка хотели провернуть аферу в минском бистро, их задержала милиция

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском кафе быстрого питания задержана пара несовершеннолетних, желающих поесть бесплатно, сообщили БЕЛТА в МВД.

Юноша и девушка конфликтовали с администрацией заведения из-за волос, якобы обнаруженных в заказе. За моральный ущерб они требовали принести другую еду бесплатно, однако им отказали.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения ресторана было установлено, что "пострадавшие" сами подбросили свои же волосы в еду. Кроме того, охранник опознал жалобщиков: ранее они таким же образом провернули похожую аферу в другом ресторане общественного питания. Тогда они взамен получили заказ бесплатно.

Группа задержания Департамента охраны отработала прилегающую к ресторану территорию и в течение 10 минут схожие по приметам молодые люди были задержаны и доставлены в Центральное РУВД столицы. Проводится проверка, действиям задержанных дается правовая оценка.-0-