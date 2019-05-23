Парень и девушка хотели провернуть аферу в минском бистро, их задержала милиция

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском кафе быстрого питания задержана пара несовершеннолетних, желающих поесть бесплатно, сообщили БЕЛТА в МВД.
Юноша и девушка конфликтовали с администрацией заведения из-за волос, якобы обнаруженных в заказе. За моральный ущерб они требовали принести другую еду бесплатно, однако им отказали.
После просмотра записей с камер видеонаблюдения ресторана было установлено, что "пострадавшие" сами подбросили свои же волосы в еду. Кроме того, охранник опознал жалобщиков: ранее они таким же образом провернули похожую аферу в другом ресторане общественного питания. Тогда они взамен получили заказ бесплатно.
Группа задержания Департамента охраны отработала прилегающую к ресторану территорию и в течение 10 минут схожие по приметам молодые люди были задержаны и доставлены в Центральное РУВД столицы. Проводится проверка, действиям задержанных дается правовая оценка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3158 BYN
|2.314 BYN
|2.318 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.08 BYN
|2.082 BYN
|RUB
|3.2244 BYN
|3.21 BYN
|3.22 BYN