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Парень и девушка из России попали под следствие в Беларуси за оборот наркотиков

Происшествия 12.04.2019 | 08:02
Фото СК
Фото СК
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Новости темы Борьба с незаконным оборотом наркотиков
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12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень и девушка, граждане России, попали под следствие в Беларуси за оборот наркотиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Расследование уголовного дела о незаконном перемещении наркотических средств через госграницу Беларуси в крупном размере и их незаконном обороте завершено. По данным следствия, обвиняемые приехали в страну для расфасовки крупной партии наркотического вещества по закладкам и организации сбыта по всей стране с помощью курьеров.

Парня и девушку задержали в начале февраля, когда они готовились сделать очередную закладку. Во время личного обыска у молодых людей в рюкзаках было обнаружено более 500 г гашиша. При осмотре их жилища обнаружено и изъято еще более 4 кг наркотика. Из закладок в Минске извлечены свертки с гашишем массой около 100 г. По уголовному делу специалисты ГКСЭ провели одиннадцать экспертиз.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств в крупном размере в составе организованной группы), ч.3 ст.328-1 (незаконное перемещение через госграницу Беларуси наркотических средств) УК. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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Теги
наркотики, Следственный комитет
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