22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из Гродно печатал деньги на принтере и распространял их через знакомых, сообщили БЕЛТА в УВД Гродненского облисполкома.

Во время новогодних праздников в Гродно одна за одной стали выявляться поддельные купюры номиналом Br50. Сначала в милицию обратился житель областного центра и рассказал, что продал электронную сигарету за Br100 незнакомому молодому человеку, с которым связался в соцсети. Покупатель расплатился двумя банкнотами по Br50. Продавец сразу не разобрался, что купюры фальшивые, даже успел рассчитаться одной из них в магазине, где подделку без проблем приняли. А после более детального осмотра оставшейся банкноты понял, что при расчете его обманули, и сам сообщил о факте получения фальшивых денег в милицию.

Личность покупателя была оперативно установлена. Однако оказалось, что он не изготавливал фальшивки: с ним также рассчитались поддельными банкнотами. "Через неделю поступили новые сообщения о поддельных купюрах. На этот раз фальшивки были обнаружены при пересчете касс в двух торговых центрах, а также в газетном киоске. Всего в Гродно за короткий срок было выявлено пять фальшивых купюр указанного номинала", - рассказали в милиции.

Правоохранители выяснили, что в основном сбывал фальшивки не их изготовитель, а люди, ничего не подозревающие. Например, жителя Гродно в автобусе пассажиры попросили разменять Br50 на более мелкие купюры, тот согласился и даже не понял, что его обманули.

"В дальнейшем сотрудники милиции установили, что к изготовлению поддельных банкнот может быть причастен учащийся одного из учреждений среднего специального образования Гродно. Молодой человек дома на цветном принтере печатал купюры, изначально сам их распространял, покупая различные электронные девайсы у сверстников. Позже под предлогом возврата долга вовлек в противоправную деятельность своих знакомых", - отметили в УВД.

Задержали изготовителя фальшивок при попытке сбыть очередную банкноту. "Он и его товарищ решили купить у другого юноши электронную сигарету, однако в последний момент изменили план: поняли, что продавец устройства физически уступает им, поэтому отобрали товар и попытались скрыться. В этот момент подростки были задержаны милицией, кроме того, у изготовителя купюр были обнаружены еще две поддельные пятидесятки", - проинформировали в милиции.

Действиям молодых людей дается правовая оценка. По месту жительства одного из фигурантов изъят принтер и оригинальный денежный знак, из которого изготавливалась копия. В преступной схеме участвовали три подростка, были напечатаны 7 купюр. "Необходимо обратить внимание и на тот факт, что работники объектов торговли по невнимательности принимали банкноты, хотя те имели явные признаки подделки, так как были напечатаны на обычном цветном принтере. Если бы кассиры заметили фальшивки в момент расчета, то пресечь противоправную деятельность можно было бы гораздо быстрее", - подчеркнули в УВД.-0-