Парень из Молодечненского района выложил в соцсетях интимные фото бывшей девушки

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе парень из мести выложил в аккаунтах бывшей девушки в соцсетях ее интимные фото, сообщили БЕЛТА в Молодечненском РОВД.

В милицию обратилась 18-летняя жительница Молодечно. Она сообщила, что не может получить доступ к своим аккаунтам в соцсетях ВКонтакте и Instagram. Кроме того, на ее страницах были размещены фото непристойного содержания и записи, будто девушка оказывает интимные услуги за деньги.

"Как установили правоохранители, под видом законного пользователя на страницы девушки в соцсетях зашел ее знакомый - 19-летний житель деревни Городок Молодечненского района. Пароль от аккаунтов она сообщила ему лично незадолго до инцидента, - рассказали в РОВД. - После нескольких лет отношений молодые люди расстались. Из ревности или из мести бывший парень изменил данные для входа в учетные записи. Кроме того, выставил на всеобщее обозрение откровенные фотографии девушки и записи об оказываемых платных услугах интимного характера".

Отрицать свою причастность фигурант не стал, в содеянном раскаялся. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 351 УК (компьютерный саботаж). В милиции отметили, что в таких случаях уголовные дела не являются делами частного либо публичного обвинения. Поэтому они могут быть возбуждены правоохранительными органами как по заявлению пострадавшего лица, так и без заявления.-0-