Парень из Мозыря уехал в Гомель и пропал

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний житель Мозыря Владислав Пильченко уехал в Гомель и пропал, его ищет милиция, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.
"В Мозырский РОВД 8 апреля с заявлением обратился местный житель Сергей Пильченко. Он сообщил, что его 17-летний сын утром 7 апреля уехал в Гомель и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - проинформировали в УВД.
На вид парню 16-17 лет, рост 190 см, среднего телосложения, светлые коротко стриженные волосы, челка, губы тонкие, нос прямой. Был одет в черную удлиненную куртку с капюшоном, синие джинсы, кроссовки серого цвета.
Все, кому известно местонахождение пропавшего, могут об этом сообщить по телефонам +37533-6507987, +37529-2394310 либо по номеру 102.-0-
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