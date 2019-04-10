Парень из Мозыря уехал в Гомель и пропал

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несовершеннолетний житель Мозыря Владислав Пильченко уехал в Гомель и пропал, его ищет милиция, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Владислав Пильченко. Фото УВД Гомельского облисполкома

"В Мозырский РОВД 8 апреля с заявлением обратился местный житель Сергей Пильченко. Он сообщил, что его 17-летний сын утром 7 апреля уехал в Гомель и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - проинформировали в УВД.

На вид парню 16-17 лет, рост 190 см, среднего телосложения, светлые коротко стриженные волосы, челка, губы тонкие, нос прямой. Был одет в черную удлиненную куртку с капюшоном, синие джинсы, кроссовки серого цвета.

Все, кому известно местонахождение пропавшего, могут об этом сообщить по телефонам +37533-6507987, +37529-2394310 либо по номеру 102.-0-